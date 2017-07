In Ticino posto per 530'000 abitanti

Il Ticino potrebbe accogliere ben 530'000 abitanti, questo sfruttando al massimo le potenzialità edilizie ammesse dai piani regolatori in Ticino. A dirlo lo studio di base che accompagna le proposte di modifiche al Piano direttore cantonale posto in consultazione lo scorso 19 giugno dal Consiglio di Stato, come scrive il CdT.

Dallo studio emerge "Si può pronosticare che all’orizzonte 2030 vi saranno complessivamente circa 921'000 unità insediative che dovranno trovare spazio nelle zone edificabili. Ciò corrisponde a un incremento di circa 117'000 UI così suddivise: circa 49'000 abitanti (42%), 36'000 posti di lavoro (31%) e 32'000 posti turistici (27%). Si precisa però che "oltre la metà delle riserve (il 55%) si trova in terreni già edificati, ma sotto sfruttati, e potrebbe bastare per soddisfare buona parte (circa tre quarti) della crescita dei prossimi 15 anni". Sfruttando i parametri disponibili il territorio ticinese potrebbe accogliere però un massimo di 1'233'000 unità insediative, pari a 530'000 abitanti, 321'000 posti di lavoro e 382'000spazi turistici. Questo risulta essere lo scenario massimo per il Ticino.

(Red)