Tra attesa, entusiasmo e un po' di scaramanzia

di Andrea Bertagni

Chissà se l’elezione di oggi del successore di Didier Burkhalter in Consiglio federale sarà dolce per il Ticino come i marron glacé distribuiti ieri sul bus dei Cassis-boys, la truppa capitanata dal presidente del PLR, Bixio Caprara, che nel primo pomeriggio è partita da Sant’Antonino per raggiungere Berna in serata. Loro, il fan club di Cassis, ci hanno sperato. Con il sorriso.

Sì, perché dopo i marron glacé, è stata la volta del Merlot e poi dei finestrini del bus addobbati a festa con le bandiere del Ticino. Sarà stato per la presenza di una troupe della televisione svizzero tedesca a bordo, ma a un certo punto la comitiva si è lasciata anche andare a una sequela di hip hip urrà, che non avrebbero sfigurato in una trasferta calcistica.

Sì, il tifo ieri sul bus c’è stato e alto. Tutto per lui, ovviamente, per il candidato ticinese, al centro di tutti i discorsi. C’è chi, come Paolo, non ha fatto mistero di apprezzarlo come medico, “un medico ha la scientificità dalla sua unita all’aspetto umano, emotivo”. Chi, come Massimo, lo ha seguito a Berna, perché ci ha insuonato insieme nella banda militare, “chi suona nelle bande militari è unito per tutta la vita”. E chi, come Silvye non vuole perdersi un momento storico. Edy e Sebastiano invece preferiscono non usare giri di parole, “se siamo qui, è perché ora il momento del Ticino”. Gill invece quando Flavio Cotti ha lasciato la stanza dei bottoni aveva solo un anno: diciotto anni dopo è sul bus per Berna a tifare quello che immagina possa essere il successore ticinese. “Lo so, può sembrare strano o forse non lo è per niente: anche i giovani stanno con Cassis”.