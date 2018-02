Un centro ad hoc in caso di grande freddo

di Martina Salvini

Le temperature polari hanno toccato il loro apice proprio questa notte, quando la colonnina di mercurio ha fatto segnare meno 8 gradi. Una situazione che perdurerà tutta la settimana e che fa tornare di grande attualità la preoccupazione per chi non ha un riparo, ed è costretto ad arrangiarsi come può. A ribadire l’importanza di dotarsi di centri che possano aiutare i senzatetto è Fra Martino Dotta, che da anni chiede si faccia qualcosa. Un appello, il suo, a cui finora la politica non ha prestato orecchio.

In sostanza nel nostro Cantone l’unica struttura di prima accoglienza è Casa Astra, i cui 24 letti sono al momento al completo, e che vede allungarsi la lista d’attesa. «Il tutto esaurito è una situazione orma ricorrente - commenta Fra Martino - questo denota un problema, non solo per le situazioni d’emergenza ma anche per le difficoltà ricorrenti di individuare alloggi». «È il motivo per cui da anni con altri sollevo il problema, auspicando che si possano trovare soluzioni, e non solo transitorie. Centri che possano garantire un’accoglienza e che siano ubicate su tutto il territorio».

Il problema si presenta infatti anche a Lugano. E nonostante sia difficile quantificare il numero di persone collocate nelle pensioni che mettono a disposizione posti letto, la preoccupazione esiste. «A Lugano abbiamo la Casetta Gialla, ma si tratta di una struttura diurna, mentre ora stiamo lavorando alla ristrutturazione dell’ex masseria di Cornaredo, dove però il Municipio al momento esclude l’inserimento di spazi destinati all’accoglienza notturna d’emergenza».