Un giorno storico per l'orologeria in Ticino

«Oggi stiamo per vivere un giorno storico. Storico per l’industria orologiera ticinese e per tutto il nostro Cantone». È con voce rotta dall’emozione che ieri pomeriggio a Giubiasco il presidente dell’Associazione ticinese dell’industria orologiera (ATIO), Oliviero Pesenti ha inaugurato il Centro di formazione e di riqualifica professionale del settore orologiero (CFO), nato su iniziativa dello stesso sodalizio, con il contributo e il sostegno della Divisione dell’economia del DFE e della Divisione della formazione professionale del DECS, «per dare una risposta accademica a un bisogno economico e sociale».

Il Centro, ha continuato Pesenti, sarà un partner imprescindibile per tutte le imprese del settore presenti in Canton Ticino e aree geografiche limitrofe e sarà inoltre di supporto per alcune istituzioni statali al fine del reinserimento nella vita lavorativa di quelle persone che per diversi motivi ne sono rimaste momentaneamente escluse. Sul piano operativo, è stato sottolineato, il Centro intende garantire alle imprese la possibilità di usufruire di interventi formativi mirati a sviluppare le competenze del personale sui diversi processi di lavorazione specifici all’industria orologiera. «Per quanto riguarda le persone che accedono alla formazione – ha specificato il presidente di ATIO - l’idea regolatrice è che i percorsi formativi vengano progettati per quanto possibile in armonia con l’Ordinanza sulla formazione professionale di base di "Operatrice/Operatore in orologeria" con Certificato di formazione pratica (CFP), sebbene l’erogazione di tali contenuti sia in un primo tempo da considerarsi subordinata in prima istanza a rispondere al fabbisogno formativo delle imprese, e non alle esigenze di qualificazione dei partecipanti». Tuttavia, proprio in questo senso, «l’obiettivo è quello di riuscire ad offrire alle persone che frequentano i percorsi formativi delle attestazioni parziali che, sommate e combinate nel corso dello sviluppo della carriera personale, possano consentire una certificazione finale in armonia con quanto previsto dall’Ordinanza».

Il primo corso di "posa e incassatura" del Centro di formazione, coordinato da Cédric Turel, è iniziato ieri e avrà una durata di 120 ore. Vi partecipano 5 corsisti provenienti da 5 aziende diverse. «Nel 2017 sono previsti due corsi», ha indicato Pesenti.

Un cenno, il presidente di ATIO, sodalizio che conta oggi 22 aziende associate che rappresentano oltre il 60% dei posti di lavoro del settore e generano diverse centinaia di milioni di fatturato, lo ha poi riservato alla situazione congiunturale non facile per il settore, «tanto che il 2016 è stato caratterizzato da una drastica riduzione dei volumi produttivi di circa il 30-40%, da una forte pressione sui prezzi e da una ridotta "visibilità" per quanto riguarda il portafoglio ordini».

Quello odierno, ha riferito Pesenti, è un brutto momento da passare «ma, e ne sono sicuro, saremo pronti quando il mercato ricomincerà a sollecitarci con decisione, perché ne sono sicuro questo avverrà presto».

