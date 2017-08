Una nuova veste per Teleticino

Mancano ormai pochi giorni al 28 agosto, data in cui debutterà il nuovo palinsesto di Teleticino, presentato oggi dal direttore Matteo Pelli. "L’idea - ha detto - è quella di prendere esempio dai voli Low cost: le produzioni sono spesso scritte, interpretate e girate dalle stesse persone, i budget sono volutamente molto bassi stuzzicando ancora di più la creatività. L’utilizzo della tecnologia leggera (telefonini, iPad, GoPro) è preferita alle classiche riprese della televisione di una volta. Oggi infatti piccoli strumenti permettono immagini impeccabili".

Teleticino si presenterà dunque con un abito diverso e il cambiamento avverrà prima di tutto proprio dall'interno dell'emittente di Melide. Le redazioni giornalistiche di radio e televisione saranno infatti riunite in un unico spazio e ci sarà una grande interazione tra i due media.

Un altro aspetto su cui è stato posto l'accento durante la presentazione di questa mattina è che si punterà sull'interazione con il pubblico: quasi tutte le trasmissioni permetteranno quindi a chi vorrà di esprimersi tramite WhatsApp. "L'obiettivo - è stato sottolineato - è quello di far sentire tutti a casa propria".

Ci sarà poi la cosiddetta "fascia ticinese" con programmi girati interamente all’esterno (come ad esempio il programma dei Blues Brothers, "In Ticino non c’è mai niente da fare", "Treks in città" o ancora "Ticino estremo" per citarne solo alcuni), con mezzi molto leggeri (soprattutto cellulari droni e piccole videocamere), che sfrutteranno i panorami mozzafiato della nostra regione.

Per quanto riguarda la parte informativa, ci sarà un doppio appuntamento in diretta alle 18.45 e alle 19.45. E poi ancora serie di proposte d’intrattenimento nate sotto un concetto che unisce il web alla tv classica, al consumo ormai sempre più frazionato e "da scegliere”. E allora con l’arrivo del nuovo sito (www.teleticino.ch) e dell'App per smartphone (per i sistemi Apple e Android), sempre dal 28 agosto, l’idea è quella che si possa scegliere Teleticino direttamente dalla tv, dal cellulare oppure dal sito.

"Entusiasmo, energia, voglia di fare, creatività, c’è tutto... ora bisogna solo partire!", ha concluso Pelli.

(Red)