Una raccolta fondi per Tavolino Magico

La Clinica Ars Medica e Genolier Foundation hanno deciso di sostenere le persone più bisognose lanciando in Ticino un’azione a loro favore in collaborazione con Tavolino Magico. Dal 1° marzo 2018 un contributo di 3 franchi viene riscosso su ogni menu "Charity" del giorno presso il Ristorante "L’Incontro" della Clinica Ars Medica di Gravesano. L’importo totale raccolto sarà poi raddoppiato dalla clinica, che verserà quindi 6 franchi per ogni pasto servito a favore delle persone confrontate con situazioni difficili.

"Salute e alimentazione sono inscindibili. È essenziale che ogni persona possa alimentarsi correttamente e secondo i suoi bisogni per preservare il proprio capitale salute", ha detto Raymond Loretan, presidente di Genolier Foundation, rilevando che si tratta di un problema che non colpisce soltanto i paesi in via di sviluppo, ma tocca anche una parte della popolazione svizzera confrontata con situazioni precarie.

Per questa ragione, la maggior parte dei ristoranti delle cliniche di Swiss Medical Network presenti in tutta la Svizzera si sono impegnate in un’azione di raccolta fondi a favore di associazioni che operano nel campo della distribuzione di generi alimentari nella Confederazione.

Simonetta Caratti di Tavolino Magico si rallegra di questo prezioso sostegno: "Ogni franco raccolto conta. È il benvenuto poiché noi viviamo di donazioni. Le somme ricevute saranno impiegate per immagazzinare la maggior quantità possibile di alimenti che saranno distribuiti ai più bisognosi". Ogni settimana, i 280 volontari di Tavolino Magico consentono a circa 1’800 persone in situazioni precarie di mangiare a sazietà, con prodotti di qualità.

