Urne aperte fino alle 12

I ticinesi hanno tempo fino a mezzogiorno per esprimersi sulla modifica della legge tributaria, che permette l’entrata in vigore della Riforma fiscale e sociale.

C’è ancora tempo fino a mezzogiorno, presso gli uffici elettorali ticinesi, per votare sulla Riforma fiscale e sociale approvata dal Parlamento il 12 dicembre scorso. Il progetto del Governo (una ventina di milioni per ciascuno dei due ambiti) che da un lato prevede misure a favore delle aziende e delle start up. D’altro lato incentivi alle famiglie grazie a un assegno parentale di 3mila franchi e ad aiuti mirati per gli asili nido e un sostegno concreto ai famigliari curanti. Una proposta sostenuta all’unanimità dal Governo e che ha avuto anche il via libera dal Parlamento.

Il popolo è chiamato oggi alle urne, dopo il successo del referendum lanciato contro la riforma. I promotori erano riusciti a raccogliere più di 10mila firme, ossia 3mila in più di quelle necessarie.

(Red)