Verso delle "Officine all'avanguardia"

Il Governo ticinese e le FFS concordano sull’importanza di assicurare a lungo termine la presenza dello stabilimento in Ticino. Sullo spostamento da Bellinzona Meyer non si sbottona.

Il Consiglio di Stato ha ricevuto oggi, giovedì, a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona una delegazione della Direzione delle Ferrovie federali svizzere, guidata dal CEO Andreas Meyer. A poco più di un anno dall’inaugurazione della galleria di base del San Gottardo, il tradizionale incontro annuale ha consentito di fare il punto sui progetti di interesse comune, oggetto della «Prospettiva generale FFS Ticino», e su Ticino Ticket.

Il tema principale all’ordine del giorno è stato un primo bilancio della collaborazione nell’ambito della «Prospettiva generale FFS Ticino». Si è preso atto della positiva evoluzione della cinquantina di progetti in corso nell’ambito di questo programma di lavoro – siglato tra Cantone e Ferrovie federali svizzere lo scorso 10 dicembre – nel quale sono contenuti gli obiettivi di sviluppo, le misure e i principi per migliorare i servizi offerti all’utenza e sono stati sottolineati i progressi compiuti. In particolare tematiche complesse quali i nuovi nodi intermodali nel comparto di Bellinzona, il potenziamento dell’offerta sull’asse nord-sud, la valorizzazione delle aree adiacenti le nuove stazioni di Bellinzona e Lugano e il concetto della nuova Scuola di moda di Chiasso, ad oggi in dirittura d’arrivo, hanno trovato sbocchi positivi grazie a un dialogo continuo e improntato al risultato tra Governo e FFS.

Quale futuro per le Officine?

Si è anche discusso del futuro delle Officine di Bellinzona. "Le FFS – in stretta collaborazione con il Cantone, la Città di Bellinzona e i partner sociali – stanno valutando le prospettive a medio-lungo termine dello stabilimento industriale e elaboreranno in maniera concreta diversi scenari e proposte per il loro sviluppo, con l’obiettivo di dare vita a una nuova Officina all’avanguardia a livello tecnologico, nell’interesse di favorire un’occupazione qualificata in Ticino sul medio e lungo termine". Si legge nel comunicato diramato a margine dell'incontro di giovedì. "La premessa per raggiungere l’obiettivo sarà quella di reperire le risorse finanziarie necessarie per gli investimenti, coinvolgendo anche la Confederazione". Una decisione in merito sarà probabilmente presa ancora nel corso del 2017. Il Governo e la Direzione delle FFS "concordano sull’importanza di assicurare a lungo termine la presenza in Ticino dello stabilimento industriale".

Sulleventuale spostamento delle Officine da Bellinzona, Andreas Meyer non si sbottona: "Stiamo ancora elaborando delle ipotesi, nulla è sicuro per ora".

Nel corso dell’incontro si è inoltre accennato ad alcuni progetti prioritari, tra cui la ferrovia Mendrisio-Varese – con le rassicurazioni da parte italiana che confermano la messa in esercizio per la fine del 2017 –, l’elettrodotto in Leventina e nel Vedeggio, sul quale i progressi sono tangibili e le soluzioni a portata di mano, il nodo intermodale di Locarno, il Tram-Treno del Luganese, frutto di numerose e intense discussioni, e lo sviluppo dell’area della stazione di Lugano. Anche lo sviluppo del comparto ferroviario di Chiasso – riassunto nel concetto di Visione Chiasso 40/50 – è stato oggetto di discussione nel corso dell’odierno incontro; la modernizzazione della stazione e gli sviluppi previsti nelle aree adiacenti conferiranno all’area nuovo smalto e importanza a livello nazionale..

(Red)