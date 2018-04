Verso una rete dei musei ticinesi

Durante la VI Conferenza cantonale della cultura tenutasi oggi a Bellinzona, si è discusso della costituzione di una rete dei musei ticinesi, di scuole di musica, del settore del teatro e della danza, nonché della nuova procedura online di richiesta di sussidi. La Conferenza cantonale della cultura, istituita nel 2015 a seguito dell’entrata in vigore della Legge sul sostegno alla cultura, ha il compito di sostenere le collettività pubbliche e di creare uno spazio di consultazione fra queste e gli attori culturali.

La Conferenza riunisce almeno due volte all’anno rappresentanti del Cantone, dei Comuni e di enti e istituzioni che promuovono e sostengono attività culturali allo scopo di confrontarsi e coordinare strategie e indirizzi comuni. All’incontro, presieduto dal Consigliere di Stato Manuele Bertoli, hanno preso parte Raffaella Castagnola, Direttrice della Divisione della cultura e degli studi universitari del DECS, i municipali e capi dicastero cultura Roberto Malacrida (Bellinzona), Giuseppe Cotti (Locarno) e Davide Dosi (Chiasso), oltre a Franco Celio (Ambrì) e Flavio Zappa (Maggia) in rappresentanza delle regioni periferiche. Erano inoltre presenti Monica Piffaretti (Bellinzona), in rappresentanza di enti che sostengono manifestazioni culturali, Marco Franciolli e Fabio Merlini, rappresentanti designati dal Cantone.

Nel corso dell’incontro si è discusso della costituzione di una Rete dei musei ticinesi, valutando in particolare la possibilità di istituire una figura di riferimento che possa creare maggiore coordinamento e sinergia tra le proposte museali sul territorio cantonale.

Si è trattato poi delle Scuole di musica, illustrando le attuali modalità di contributo finanziario cantonale alle 11 scuole di musica riconosciute e del rimborso cantonale ai Comuni per sussidi agli allievi iscritti alle scuole di musica riconosciute. Il sostegno è volto a garantire un’elevata qualità dell’offerta formativa in un rapporto fruttuoso tra Cantone e Comuni. Si è approfondito il settore del teatro e della danza attraverso la presentazione dei risultati di un’indagine recentemente svolta dall’Osservatorio culturale del Cantone Ticino. I dati proposti saranno resi noti attraverso un rapporto che sarà disponibile entro l’autunno e che servirà da base di riflessione per eventuali interventi a sostegno dei due settori.

(Red)