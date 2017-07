Tirocinio, servono più aziende

"Per far fronte al fabbisogno complessivo di posti di tirocinio (per persone che escono dalla scuola media e persone provenienti da altri percorsi), i posti offerti dovrebbero essere maggiori". A dirlo è il DECS, specificando i posti segnalati dalle aziende a disposizione di nuovi apprendisti sono 3.062, mentre i giovani che hanno concluso quest’anno la quarta media con l’intenzione di intraprendere un apprendistato sono 1.036.

Ecco perché "per permettere lo svolgimento ottimale delle operazioni di collocamento, nel corso delle prossime settimane dovrebbero essere messi ancora a disposizione circa 500 posti supplementari, in modo da giungere a circa 3.500 unità, in grado di soddisfare le richieste delle persone alla ricerca di un posto di apprendistato".

Per consentire a tutti gli interessati una visione realistica e aggiornata del mercato dei posti di tirocinio, l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale pubblica quotidianamente i dati relativi ai posti liberi di tirocinio su internet www.orientamento.ch.

(Red)