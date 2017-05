Torna il ritmo di Estival Jazz

La sede rinnovata di Credit Suisse in via Vegezzi ha fatto da cornice, oggi, alla presentazione della 39esima edizione di Estival Jazz, la manifestazione di punta dell’estate ticinese. Una rassegna musicale capace di richiamare appassionati e non solo dalla Svizzera italiana, ma anche da oltre confine, con una proposta di concerti di alto livello e gratuiti. Gli instancabili organizzatori Jacky Marti e Andreas Wyden hanno presentato un programma «allegro, festoso e divertente», all’insegna, ancora una volta, della musica di qualità, ma con l’aggiunta di una nota di spensieratezza in più, per contrastare la precarietà su cui poggiano oggi gli eventi culturali di questo tipo. L’obiettivo di offrire alla cittadinanza grandi concerti gratuiti, infatti, richiede uno sforzo finanziario da parte degli enti pubblici e degli sponsor privati che diviene ogni anno più difficile da sostenere, come hanno evidenziato gli organizzatori.

Il programma di quest’anno - a Medrisio dal 30 giugno al 1 luglio, e a Lugano dal 6 all’8 luglio - si articola in 5 serate, per un totale di 18-20 concerti (il numero potrà variare in base al numero di “sorprese” in via di preparazione), e presenta un ventaglio di proposte molto diverse tra loro. E, d’altra parte, un’altra parola d’ordine di questa edizione è “universale”, perché gli artisti invitati sul palco provengono da oltre 30 nazioni diverse. Il debutto della kermesse avverrà il 30 giugno nel Piazzale alla Valle di Mendrisio con una scommessa del duo di organizzatori: la giovanissima Kinga Glyk, una bassista polacca che si è fatta conoscere grazie alla cassa di risonanza del web. Il secondo concerto della serata guarderà invece all’Italia, visto l’ospite coinvolto: Raphael Gualazzi, classe 1981, cantautore e musicista che si muove tra jazz, blues e fusion. Per l’occasione, Gualazzi salirà sul palco con una band di 7 elementi. A chiudere il primo appuntamento della rassegna sarà un gruppo dello Zimbabwe, i Mokoomba, con il loro suono travolgente, che mescola afro-fusion elettrico con reggae, funk e rap. La seconda serata, il 1 giugno, avrà per protagonista una voce molto apprezzata dal pubblico ticinese: quella di Judith Emeline, che abbiamo visto di recente anche alla conduzione della gara canora Bande e cuori, sulla RSI. La cantante anglo-jamaicana si presenterà con il gruppo Feels Good Big Band, capitanato da Riki Braga. La festa musicale a Mendrisio proseguirà sulla scia di una reunion d’eccezione: quella della storica band dei New Trolls – ora Notte New Trolls – ricomposta con quasi tutti i membri originari. L’apertura luganese del 6 luglio sarà segnata dal ricordo di Joe Zawinul, artista molto legato al Festival, che proprio grazie a un disco registrato in questa sede vinse un Grammy. Il secondo concerto vedrà invece protagonista uno dei personaggi piu celebri dell’edizione, il regista e musicista bosniaco Emir Kusturica. Il 7 luglio verrà invece schierata l’OSI, che partecipa a Estival da 25 anni; a seguire, una band di jazzisti del calibro di Mike Stern e Randy Brecker e, in chiusura, Bombino. Sabato 7 luglio, dopo il chitarrista Jimmy Dludlu saranno alcuni tra i musicisti piu originali e interessanti del panorama italiano:il cantautore Vinicio Capossela e l’Orchestra di Piazza Vittorio. I concerti si potranno seguire in streaming sul sito rsi.ch/estivaljazz.

(FMONTI)