"Urgente agire oggi a livello fiscale"

Oggi venerdì 17 febbraio 2017, a meno di una settimana dal voto popolare federale che il 12 febbraio ha respinto la Riforma dell’imposizione delle imprese III, AreaLiberale ha presentato un pacchetto di 12 misure di riforma fiscale a sostegno di contribuenti persone fisiche e giuridiche ticinesi, in quanto "dopo più di 15 anni senza riforme fiscali ticinesi - hanno affermato i granconsiglieri Paolo Pamini e Sergio Morisoli - è urgente procedere con concrete misure a favore di varie categorie di contribuenti".

Con il pacchetto fiscale presentato "sottoforma dell’iniziativa parlamentare elaborata per dare al Consiglio di Stato, alla Commissione tributaria e al plenum del Gran Consiglio una base concreta sulla quale lavorare", si vogliono "proteggere i proprietari di casa, limitando l’imposta sulla sostanza quando supera un quinto di quanto la stessa sostanza genera".

Per sostenere gli artigiani ed i liberi professionisti che terminano la loro attività lucrativa e sono spesso chiamati a pagare enormi imposte sul reddito, AreaLiberale propone "di applicare anche in Ticino il trattamento privilegiato già previsto per l’imposta federale diretta"

Per rendere "attrattivo il Ticino verso i grandi contribuenti, proponiamo di limitare al 13% la tassazione massima dei redditi delle persone fisiche, che oggi può superare il 15%. Le deduzioni sociali andrebbero inoltre garantite solo ai residenti in Svizzera, che fanno fronte ad un maggiore costo della vita", hanno spiegato Morisoli e Pamini.

Poiché "i cittadini ticinesi hanno sostenuto la Riforma dell’imposizione delle imprese III ed in Ticino le società a statuto speciale rappresentano quasi l’8% del PIL cantonale - si è osservato - abbiamo studiato un meccanismo di uscita dai privilegi fiscali che permette alle società un carico fiscale ridotto anche oltre 10 anni pur contribuendo al Cantone ogni anno e importi maggiori di quanto facciano oggi". In questo modo "si possono mantenere in Ticino importantissime realtà dall’alto potenziale, come i negoziatori di materie prime oppure le società del polo della moda".

Un altro ambito di intervento è quello dell'abbassamento progressivo dell’aliquota sull’utile dall’attuale 9% al 5% sull’arco di 8 anni (ossia dal 2018 al 2025).

"Come già fanno ben 12 Cantoni da quasi dieci anni, proponiamo inoltre di sgravare la aziende computando l’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale, che diventerebbe così una sorta di imposta minima".

Per AreaLibera è insomma "il momento giusto per lanciare dopo 14 anni un nuovo pacchetto equilibrato di sgravi fiscali". Il gettito "è cresciuto enormemente e la pressione fiscale rimasta invariata da oltre un decennio ha prodotto molte più entrate di quelle previste, e la pressione fiscale accentuata con le nuove misure porta la politica fiscale fuori rotta". Ora, prima che sia troppo tardi, bisogna toglier un po’ di pressione in modo mirato e ragionato, rilevano Pamini e Morisoli.

(Red)