Vacanze? Occhio ai ladri

L’estate è per molti il momento privilegiato per partire in vacanza. Lo è anche purtroppo per gli scassinatori e gli autori di furti con destrezza poiché i primi approfittano dell’assenza di persone in casa mentre i secondi della folla che assiste a concerti o ad altre manifestazioni all’aperto, favorite dalla bella stagione. In ottica di prevenzione anche quest’anno la Polizia cantonale intende sensibilizzare la popolazione sulle due problematiche di sicurezza, fornendo al contempo semplici consigli per evitare brutte sorprese.

Come posso prevenire i furti con scasso?

Gli scassinatori prediligono sempre la soluzione di più facile attuazione forzando in particolare finestre o porte finestre ed arrampicandosi per raggiungere balconi, terrazze e tetti. I ladri approfittano anche della negligenza di proprietari e inquilini che dimenticano di chiudere a chiave le porte o che lasciano le finestre aperte. Semplici consigli di protezione possono impedire un furto con scasso:

chiudete porte e finestre prima di lasciare il vostro domicilio, anche se si tratta di una breve assenza

chiudete a chiave le porte d’entrata e le porte finestre anche nel caso in cui vi spostate solo sulla terrazza, in giardino o sul balcone

conservate le chiavi in un luogo sicuro, evitate di nasconderle sotto un vaso di fiori o sotto lo zerbino

palesate la vostra presenza all’interno dell’abitazione; di sera inserite il timer delle lampade, durante il giorno lasciate una radio accesa

fate svuotare la bucalettere, oppure bloccate il servizio di corrispondenza tramite l’ufficio postale (vi è la possibilità di farlo attraverso Internet)

in caso di assenza prolungata, informate i vicini.

Come posso prevenire un furto con destrezza su suolo pubblico?

I furti con destrezza su suolo pubblico avvengono prevalentemente in luoghi in cui si riunisce molta gente e dove regna un certo anonimato: stazioni ferroviarie, aeroporti, mezzi di trasporto pubblici, scale mobili, centri commerciali, mercati, grandi eventi come concerti o manifestazioni sportive. Gli autori di furti con destrezza utilizzano dei trucchi per ingannare, distrarre o sorprendere la loro vittima allo scopo di derubarla senza farsi notare. Semplici consigli di protezione possono impedire un furto con destrezza su suolo pubblico:

Portate su di voi pochissimo denaro contante e il minor numero possibile di oggetti di valore

Non lasciate mai incustoditi la vostra borsa e il vostro bagaglio

Riponete i vostri oggetti di valore in una tasca interna della vostra giacca possibilmente chiudibile

Quando camminate tra la folla, tenete borsetta, borsa del computer portatile, borsa a tracolla e zaino ben chiusi e stretti davanti al corpo

Non riponete mai i vostri oggetti di valore nelle tasche esterne dei vostri vestiti

Se avete pianificato di trascorrere le vacanze all’estero, prima della partenza informatevi sui trucchi spesso utilizzati dai ladri locali per derubare i turisti

Come posso prevenire un furto con destrezza sulla porta di casa?

Gli autori di furti con destrezza sulla porta di casa perseguono un obiettivo: riuscire ad entrare nell’abitazione della loro vittima per rubarle contanti, gioielli, orologi…Per farlo ricorrono a vari trucchi: chiedono aiuto alla vittima simulando una situazione di emergenza; affermano di dover telefonare con urgenza perché per esempio la loro auto non si mette più in moto; domandano un bicchiere d’acqua a causa di problemi circolatori. Alcuni autori di furti con destrezza approfittano della cortesia e dell’ospitalità della loro vittima e si spacciano, in particolare con le persone più anziane che vivono sole, per conoscenti o parenti che volevano far loro visita. Altri invece sfruttano la fiducia che la loro vittima ripone in istituzioni, enti e autorità (p. es. nella polizia), indicando di rappresentare un’autorità per il cui conto conducono un’inchiesta oppure di essere un artigiano incaricato dall’amministrazione della casa di effettuare dei lavori. Semplici consigli di protezione possono impedire un furto con destrezza sulla porta di casa:

Non lasciate entrare nessuno sconosciuto, soprattutto se in quel momento siete soli in casa

Quando suonano alla porta, utilizzate sempre il catenaccio o guardate dallo spioncino o dalla finestra. Potrete così scoprire chi aspetta davanti alla vostra porta di casa senza doverla aprire (del tutto)

Se per esempio qualcuno afferma di lavorare per il comune o di dover eseguire dei lavori su incarico dell’amministrazione della casa, prima di lasciarlo entrare, richiedete un documento d’identità e informatevi per telefono presso il comune o l’amministrazione della casa se quanto affermato corrisponde al vero. Ma attenzione: siate sempre solo voi a cercare i rispettivi numeri di telefono in Internet o nell’elenco telefonico, e non fatevi dare un numero di telefonino qualsiasi da parte della persona che aspetta davanti alla porta di casa. Un complice potrebbe infatti “interpretare il ruolo” di un impiegato comunale o dell’amministrazione casa al numero di cellulare dato. Chiudete inoltre la porta a chiave fino a quando non avete chiarito se la persona è veramente passata su incarico del comune o dell’amministrazione della casa

In caso di dubbio, non fate entrare nessuno in casa. Meglio apparire scortesi e diffidenti che farsi derubare. Potrete poi sempre scusarvi a posteriori rispettivamente fissare un nuovo appuntamento con l’artigiano o con il/la rappresentante delle autorità.

