Vandali in azione nel centro di Lugano

Si è consumato lunedì sera, intorno alle 20, l’ennesimo atto vandalico nel centro cittadino, in questo particolare caso alla Salita Chiattone. Alcune vetrine sono state infrante, due i negozi danneggiati: un parrucchiere ed una libreria. Anche un lampione per l’illuminazione pubblica pare sia stato danneggiato. Il colpevole, su segnalazione di un commerciante che ha notato la scena, è stato fermato dalla Polizia Comunale. Ignote al momento le generalità. Già in passato il ristorante Trani e il negozio S2 (abbigliamento di seconda mano) situato poco sopra, sull’altro lato della scalinata., furono oggetto di teppisti, con vetrine rotte e tavoli divelti a far da cornice. Uno scenario preoccupante che rischia di minare la serenità dei commercianti e dei molti turisti che, specie in questo periodo, frequentano la zona. Di buono in questo caso c’é che il colpevole è stato acciuffato grazie alla solerte segnalazione di un commerciante. Ci auguriamo di non dover riportare ancora in futuro altri spiacevoli, analoghi episodi.

